Fiorentina, Commisso: «Vogliamo riprendere. No a due stagioni rovinate»

Fiorentina, le parole del presidente della viola Commisso in merito alla possibilità di riprendere o meno la stagione

Intervenuto a RTV38, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha spiegato perché secondo il suo parere è necessario far ripartire il campionato di Serie A.

«Spero si riprenda, nessuno sa cosa accadrà tra un mese. Il nostro intento è quello di andare avanti, speriamo che il Governo ce lo permetta. Non possiamo avere due stagioni rovinate: oggi la salute, ma domani dovremmo affrontare la crisi economica non solo in Italia, ma anche in America. L’economia deve andare avanti».