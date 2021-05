Rinnovo Inzaghi, Fiore: «Gli consiglio di prendere un'altra direzione...»

Stefano Fiore è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per commentare il rinnovo di Inzaghi: ecco le sue parole

RINNOVO INZAGHI – «Mi auguro che possa terminare con lieto fine questa situazione e che possa restare alla Lazio. Lo ritengo tra i migliori tecnici in circolazione. Detto questo, da persona che gli vuole bene, gli consiglierei di prendere un’altra direzione nel caso in cui non ci fossero i presupposti. Non credo che possa fare più di quello che ha già fatto. Fare un’altra stagione interlocutoria o non positiva potrebbe essere controproducente per entrambe le parti».

EREDE – «I profili che leggiamo, con caratteristiche diverse da quelle di Simone, a me non dispiacciono. Che sia un Mhajlovic o un Gattuso, sono due figure che da un punto di vista del temperamento sarebbero ideali. Non che Simone non ne abbia, ma lui è stato soprattutto un collante, non è mai andato allo scontro con Lotito. È stato un cuscinetto che in questo momento storico serviva molto. Secondo me, se si deve cambiare, serve un taglio netto per dare nuovi stimoli ai giocatori che resteranno. Penso che la Lazio debba anche dopo tanto tempo cambiare tatticamente. Nel momento in cui si va a cambiare devi anche capire che squadra gli vai a dare».