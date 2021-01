Fiore: «Con Inzaghi tantissimi ricordi. Alla Lazio il suo ambiente ideale»

Stefano Fiore, ex biancoceleste, ha parlato di Inzaghi e del suo gruppo alla Lazio. Le parole dell’ex giocatore

Stefano Fiore, ex difensore della Lazio, ha parlato a Okcalciomercato.it di Inzaghi:

«A Simone mi legano tantissimi episodi. Abbiamo fatto tre anni insieme alla Lazio, in cui dopo un inizio altalenante abbiamo chiuso in crescendo fino ad arrivare agli anni con Mancini allenatore, con il quale abbiamo vinto la Coppa Italia in finale contro la Juventus nel 2004. Io e Simone abitiamo a qualche isolato di distanza, è sempre rimasto il ‘guascone’ di un tempo, il solito simpaticone e ragazzo splendido. Alla Lazio ha trovato l’ambiente ideale, è riuscito a creare quell’empatia giusta che è anche la sua forza».