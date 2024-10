Finale Champions League 2027, l’ultimo atto non si svolgerà in Italia: il motivo

Finale Champions League 2027, l’ultimo atto della competizione europea non si svolgerà in Italia ecco il perchè e la situazione

Nonostante sia appena iniziata la nuova edizione della Champions League, la prima con il nuovo format che vede protagonista la classifica in modalità campionato, la Uefa guarda anche alle edizioni successive e in particolare a quella del 2027. L’ultimo atto non si svolgerà però in Italia, visto che Roma ha ritirato la sua candidatura come conferma il seguente comunicato

COMUNICATO – La UEFA conferma di aver ricevuto dichiarazioni di interesse da sei associazioni affiliate per ospitare la finale della UEFA Champions League del 2027 e la finale della UEFA Women’s Champions League del 2027. Le dichiarazioni di interesse non sono vincolanti e le proposte definitive devono essere consegnate con i dossier di candidatura entro il 19 marzo 2025.

Le nazioni attualmente più interessate a prendere il posto dell’Italia sono l’Azerbaigian e la Spagna con il Metropolitano di Madrid