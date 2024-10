Film Maestrelli, il regista racconta: «Tutto è partito da Massimo che ha accettato che qualcuno facesse un film sulla storia di suo padre»

Film Maestrelli, le parole del regista su come è nato il progetto. Ecco le sue dichiarazioni

Al Festival del Cinema di Roma 2024 è stato presentato il film su Maestrelli nella sezione documentari “Maestro, il calcio a colori di Tommaso Maestelli”. Di seguito le parole del regista, Francesco Cordio, su Calciomercato.com.

PAROLE– «Tutto è partito da Massimo Maestrelli che ha accettato che qualcuno facesse un film sulla storia di suo padre a tutto tondo. Negli anni aveva ricevuto già diverse richieste e proposte, ma per vari motivi non aveva ritenuto opportuno darvi seguito. Adesso forse, più avanti nell’età, è arrivato il momento di passare il testimone ai suoi figli e nipoti della storia del nonno, quindi in qualche modo ha capito che fosse arrivato il momento giusto. Massimo ovviamente è uno degli attori protagonisti, perché è quello che ha nella sua testa tutti i ricordi del padre. E oltretutto è bravissimo nel raccontarli, perché ha una capacità di narrazione molto affascinante. Poi ci sono i vari testimoni sin dai tempi in cui lui era a Bari. Siamo riusciti ad ottenere testimonianze dirette anche dei calciatori che hanno giocato con lui alla Reggina e al Foggia, oltre che quelli della Lazio del ‘74. Alla fine ne esce un ritratto che può diventare una pagina di storia non solo del calcio, ma di tutto il paese. Grazie alle immagini dell’istituto Luce e delle teche Rai abbiamo anche dei contributi su quella che era la società di quel periodo da lui vissuto »