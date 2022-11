Figc, approvato il nuovo sistema per le Licenze Nazionali: ecco cosa cambia

Ieri il Consiglio Federale della FIGC ha approvato il sistema per le Licenze Nazionali. Ecco che cosa cambierà

Il Consiglio federale della Figc ha approvato ieri il Sistema di Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici. Il nuovo impianto – approvato all’unanimità – è nato con l’obiettivo di razionalizzare e armonizzare la normativa federale in materia di con- trolli sui club professionistici, rafforzando il sistema di accertamenti infrannuali per avviare un graduale percorso di risanamento economico-finanziario.

Cambia radicalmente la prospettiva, non diventerà più difficile iscriversi, ma gestire le spese durante il campionato. Dunque, per ottenere il via libera all’iscrizione, “basterà” aver pagato tutti i debiti tributari ed essere in regola con gli stipendi. Poi, una volta dentro, i controlli (che aumenteranno sensibilmente) verificheranno che il livello di indebitamento e il costo del lavoro siano sempre sotto la soglia massima consentita. Capitolo mercato. Il valore dell’indice di liquidità salirà in tre anni da 0,6 a 0,8, rafforzandosi. La ratio: spostare l’attenzione sul contenimento dei costi durante la stagione.