FIFA, convocati tutti i ct per parlare del Mondiale biennale

Per prendere una decisione sul Mondiale ogni due anni la FIFA ha convocato per una riunione tutti i vari CT

Il tema del Mondiale ogni due anni rimane molto a cuore alla FIFA che sta lavorando per capire le possibili chance di realizzazione del progetto e per questo ha convocato tutti i ct per un riunione. Il comunicato parla appunto di un potenziale nuovo calendario dal 2024 ed è chiaro quindi quale sia l’ordine del giorno.