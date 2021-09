Fifa 22 ratings: i valori dei giocatori della Lazio

Sono ufficiali i valori di alcuni giocatori della Lazio su Fifa22, tra questi quelli di Immobile e Milinkovic Savic, i dettagli

L’arrivo di FIFA 22, e di conseguenza di FUT, la modalità online più giocata tra gli appassionati del genere, è alle porte.

Alcuni valori dei giocatori sono già ufficiali. Tra questi c’è Ciro Immobile, l’attaccante della Lazio, come il giocatore più forte del nostro campionato. Una posizione, con valore 87, che divide con Dybala e Wojciech Szczesny. Per quanto riguarda la Lazio troviamo anche a 85 Milinkovic-Savic e a 84 Luis Alberto. Ancora qualche giorno e l’intera rosa biancoceleste sarà scoperta. Svelati anche gli “Heroes”, le carte speciali di ogni campionato dedicate a calciatori ritirati del passato. Per l’Italia dentro Antonio Di Natale (88), Diego Milito (88) e Ivan Cordoba (87).