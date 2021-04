Le prestazioni di Marusic non sono passate inosservate a EA Sports. Il montenegrino è nel team of the week di Fifa21

Adam Marusic è stato uno dei migliori nel match contro l’Hellas Verona, nonostante sia stato impiegato da terzo centrale di difesa. Il montenegrino è un autentico jolly per Simone Inzaghi, che quest’anno l’ha schierato su entrambe le corsie esterne e all’occorrenza nel reparto arretrato.

La sua prestazione non è passata inosservata a EA Sports, che l’ha premiato inserendolo nel Team of the Week 29 del celebre videogioco Fifa21.