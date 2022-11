Feyenoord Lazio, i quotidiani condannano Romero: «Inaccettabile a 17 anni»

I quotidiani condannano aspramente il comportamento di Luka Romero nei minuti finali di Feyenoord Lazio: il giudizio

Ad agitare una gara già nervosa ci mancava solo il rosso a Luka Romero. Il ragazzo è stato mandato in campo da Sarri per sparigliare le linee del Feyenoord, ma la tensione è esplosa quando – in una rimessa laterale per gli avversari – ha calciato la palla sugli spalti. Un gesto di stizza che ha pagato caro: l’arbitro infatti lo aveva appena ammonito e il secondo giallo è arrivato immediatamente.

Sulle colonne del Corriere dello Sport, Romero ha preso un 3 e il giudizio è molto duro:

«Inaccettabile. Entra giusto in tempo per farsi cacciare. Due gialli ravvicinati, come si fa a non chiamare follia quel pallone calciato alle stelle? A 17 anni è inconcepibile».