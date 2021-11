Immobile, la risposta dalla Nazionale a Lotito: «Aveva già un problema»

Il responsabile dell’area medica Ferretti ha risposto a Lotito sull’infortunio accusato da Immobile. Le dichiarazioni

Andrea Ferretti, responsabile dell’area medica della Nazionale, ha risposto al presidente della Lazio riguardo l’infortunio di Ciro Immobile.

Le dichiarazioni rilasciate a Rai Sport.

IMMOBILE GIA’ INFORTUNATO – «Non voglio alimentare alcuna polemica con le squadre e i colleghi dei club. Ci tengo a precisare che Ciro Immobile è arrivato in Nazionale che aveva un problema al polpaccio. Problema che abbiamo indagato trascorse 36 ore circa da quanto aveva accusato questo problema. Sulla base della risonanza magnetica abbiamo ritenuto di non poterlo utilizzare. Lui nella giornata di lunedì ha fatto solo recupero in acqua, con noi non si è mai allenato. La tecar? E’ una forma di fisioterapia molto diffusa che si fa normalmente per diverse patologie, è un trattamento, non è una causa di problemi. Il giocatore ci ha riferito che aveva accusato un problema durante la partita di domenica».