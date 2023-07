Ferrari su Sarri: «Credo sia meglio per lui che in ritiro lavori con qualche acquisto»

Sarri, il giornalista rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW soffermandosi sul calciomercato della Lazio

Intervenuto ai microfoni di TMW il giornalista Fabrizio Ferrari, rilascia alcune dichiarazioni analizzando nel dettaglio il calciomercato della Lazio

SARRI – Sarri vuole partire con 4 acquisti in ritiro? Sarri e Spalletti lavorano molto sul campo. C’era tempo per lavorare per qualche colpo prima del via. Credo che per Sarri sarebbe meglio avere qualcuno di nuovo in ritiro per lavorarci