Sarri ritrova Felipe Anderson: il brasiliano è tornato a brillare

Felipe Anderson sta vivendo un momento d’oro, dopo il gol di Udine si è sbloccato e adesso punta le gare contro Venezia e Roma

Fiducia incondizionata a Felipe Anderson: così Sarri ha ritrovato il vero Pipe. Dopo le prime otto giornate in cui il giocatore era praticamente immarcabile, le sue prestazioni sono diventate opache a causa della sua nota discontinuità. Il mister però non lo hai mai messo in discussione, continuando a dargli fiducia e valorizzandolo anche nelle interviste.

Così Felipe Anderson è tornato il fuoriclasse che tutti stavano aspettando: come riporta La Repubblica, i suoi compagni assicurano che sia al massimo della forma sia fisica che mentale. Dal gol rifilato all’Udinese non si è mai fermato, presentandosi come uno dei migliori nella trasferta di Cagliari. Adesso Sarri vuole sfruttare il momento d’oro del suo pupillo per puntare Venezia e Roma.