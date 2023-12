Felipe Anderson alla Juventus? Lotito lo sa già! Ma non gli rinnova il contratto perché... Cosa succede

Felipe Anderson alla Juventus? Lotito non lo rinnoverà fino a quando… Cosa sta succedendo intorno all’esterno brasiliano

Importante chance in attacco col Genoa per Felipe Anderson che dovrà dimostrarsi redivivo per riconquistarsi il rinnovo con la Lazio (a 3.5 milioni fino al 2028), congelato dopo la brutta debacle di Salerno.

Nonostante la Lazio sappia benissimo che esiste il rischio di perderlo a parametro zero, con la Juve in agguato per giugno. Lotito lo considera un figlio, ne ha voluto il ritorno e lo ha rilanciato. Per questo pretende riconoscenza dal brasiliano, e ora anche l’ostentazione in campo della sua voglia di restare per sempre a Formello. Lo riporta Il Messaggero.