Felipe Anderson, il brasiliano in patria non sarà solo: un ex della serie A seguirà il biancoceleste

Felipe Anderson, il brasiliano a fine stagione tornerà in patria e a seguirlo ci sarà anche una vecchia conoscenza della serie A

L’obiettivo primario di Felipe Anderson è quello di portare la Lazio in Europa, ma una volta terminata la stagione si congederà per tornare in patria al Palmeiras. Ma non sarà l’unico a tornare in Brasile, a seguirlo infatti ci sarà Thiago Silva il quale approda a parametro zero dal Chelsea e ha firmato fino al 2026.