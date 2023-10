Felipe Anderson: «Giocare in Champions League e vincere nel finale è un’emozione indescrivibile». Le parole del giocatore

Alla vigilia del match tra Lazio e Atalanta ecco le parole di Felipe Anderson ai microfoni di Lazio Style Channel.

PAROLE– «Giocare in Champions League e vincere nel finale è un’emozione che non si può descrivere. Sono stati tre punti fondamentali che ci davano anche una carica per continuare il nostro percorso in questa stagione. Vincere una gara così difficile, soprattutto in quel modo, ci sarà una spinta in più. Dobbiamo farci trovare pronti in ogni partita, soprattutto contro squadre come l’Atalanta. Servirà la massima concentrazione per tutti i 90 ».