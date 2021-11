Felipe Anderson, l’Europa League esalta il brasiliano – FOTO

Per Felipe Anderson arrivano degli importanti elogi via social: a firmarli è stata l’Europa League. Ma ecco tutti i dettagli

Felipe Anderson non ha brillato nella sfida di sabato contro la Juventus, dove non è riuscito a pungere a incidere. Ma ecco che, per il brasiliano, arrivano elogi importanti tramite i social.

Infatti, in attesa del match di giovedì contro il Lokomotiv Mosca l’ Uefa Europa League, tramite i canali social ufficiali, ha condiviso un video che ha come protagonista proprio il verdeoro e le sue perle in campo nella precedente gara contro i russi.

La speranza è che Pipe torni a giocare ad alti livelli, magari proprio già nell’importante sfida di giovedì sera, che deciderà le sorti dei biancocesti in Europa League.