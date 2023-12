Felipe Anderson sceglie: «L’avversaria degli ottavi? Vi dico la mia»

L’esterno della Lazio Felipe Anderson ha parlato del ko con l’Atletico Madrid e delle possibili avversarie agli ottavi di Champions League

Dalla sconfitta con l’Atletico Madrid al sogno degli ottavi di finale. Felipe Anderson ha parlato della avventura europea della Lazio a TNT Sports. Ecco il suo pensiero sulla Champions League.

ATLETICO MADRID-LAZIO – «Sapevamo che era una partita difficile. Abbiamo creato alcune occasioni, almeno due o tre chiare nel primo tempo e altre tre nel secondo. Purtroppo non abbiamo preso il primo posto, ma siamo felici di aver centrato la qualificazione. Era il nostro obiettivo principale, adesso lavoriamo per migliorarci e per essere pronti ad affrontare grandi squadre».

SORTEGGI CHAMPIONS – «Sono tutte squadre abituate a giocare la Champions con continuità. Questa è la Champions. Dagli ottavi in poi si affrontano grandi club. Sappiamo che sarà difficile, ma dobbiamo sempre fare il nostro gioco».

