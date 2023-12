Felipe Anderson a LSC: «C’è rammarico, io sto dando tutto e provando a lavorare più forte. Agli ottavi…». Le parole del brasiliano

Felipe Anderson ha parlato a LSC dopo Lazio-Atletico.

Le sue parole: «Questa serata ci lascia un po’ di rammarico, abbiamo creato tanto e ci dispiace aver preso i gol all’inizio dei due tempi. Loro si chiudono velocemente e non ti lasciano ripartire, per questo quelle reti hanno influenzato il match. C’è da lavorare tanto, ma dobbiamo crederci e giocarci le nostre carte. Ultimamente mi sento molto bene, mi sento forte e pronto per tornare in forma, come molti si aspettano. La squadra si fida tanto di me, io sto dando tutto e provando a lavorare più forte. Ogni singolo è importante per la rosa e se stiamo bene facciamo la differenza. Chi voglio incontrare agli ottavi? Non ce n’è una che spero, la Champions League presenta tutte squadre difficile da affrontare, penso che comunque vada sarà una partita spettacolare. Siamo pronti per lavorare con umiltà e provare ad andare avanti».