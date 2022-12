Fedele: «Luis Alberto? Sarri sta sbagliando e vi dico perchè»

Fedele interviene in merito alla situazione legata a Luis Alberto il quale viene impiegato poco da Sarri durante la stagione

Ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato Enrico Fedele, il quale commenta la situazione Luis Alberto-Sarri, con il tecnico toscano che impiega poco durante la stagione lo spagnolo.

PAROLE – «Credo che l’allenatore non è il proprietario. Quando un allenatore vuole mettersi al di sopra dei giocatori non ha capito che chi scende in campo sono loro. Come non si può non fare giocare giocatori di talento come Luis Alberto.

«Esistono il giocatore indispensabile e determinante. Il calcio è dei calciatori. Luis Alberto è determinante, come Milinkovic-Savic, ma il primo per l’illuminazione, perché il calcio è tecnica»