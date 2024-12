Fazzini Lazio, si lavora allo scambio con l’Empoli: proposte due contropartite. Loro possono rientrare nell’affare

Fazzini Lazio, le ultime novità in vista dell’inizio del calciomercato invernale. I dettagli

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, negli ultimi giorni si è intensificato il contatto telefonico tra Fabiani e Lotito per il mercato di gennaio. Si è sempre parlato di un innesto a centrocampo in casa Lazio visto l’infortunio di Vecino e il rendimento di Castrovilli, che rimane un nome in uscita.

Ci sarebbe l’accelerata per Fazzini. Lazio ed Empoli ne stanno parlando, con i toscani che hanno aperto alla cessione del centrocampista. L’affare potrà chiudersi con un prestito biennale e poi un obbligo di riscatto a 15 milioni di euro, ma dalla Capitale vogliono provare a inserire come contropartita uno tra Basic e Hysaj.