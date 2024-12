Fazzini Lazio, Matteo Petrucci fa chiarezza: «Trattativa ben avviata per Fazzini, difficile però che possa succedere»

Fazzini Lazio – Petrucci, giornalista di Sky Sport, ha parlato della trattativa ai microfoni di Radio Laziale

Il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, per fare il punto sul calciomercato della Lazio.

IL PUNTO SU FAZZINI – «Trattativa ben avviata per Fazzini, difficile però che arrivi appena inizi il mercato. Lui è la prima scelta, ma ci sono anche altri nomi attenzionati. C’è la volontà di prendere un giocatore il prima possibile, che sia Fazzini o meno. Non si vuole arrivare a fine mercato per fare un colpo»