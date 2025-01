Fazzini Lazio, si inserisce la Fiorentina? Arriva l’annuncio: chiarita così la sua situazione. Ultimissime novità

Fazzini Lazio, si inserisce la Fiorentina per il giocatore dell’Empoli. Arriva un annuncio ufficiale: ecco qual è la situazione

Roberto Gemmi, ds dell’Empoli, ha rilasciato altre dichiarazioni sul futuro di Fazzini, obiettivo del calciomercato Lazio.

FIORENTINA SU FAZZINI – «Sappiamo che la Fiorentina lo ha valutato e a loro piace. Però non hanno mai mostrato interesse o fatto un’offerta. Il mercato è iniziato da poco, chissà che non possano arrivare. Lo auguro al ragazzo».

COME STA FAZZINI – «Jacopo è un ragazzo e un professionista eccezionale, capisco il momento difficile perché è il primo mercato in cui ha interessi così forti. Il suo presidente è geloso di chi ha cresciuto. Vedremo come si svilupperà il tutto, l’importante è che abbia la testa sull’Empoli, che si alleni bene. Ha avuto due-tre giorni normali di sbandamento, ripartirà».