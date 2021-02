Falbo risponde sui social: «La Lazio è come una famiglia. Ecco con chi ho legato di più»

Luca Falbo, ex giocatore della Lazio Primavera e attualmente in prestito alla Viterbese, ha risposto alle domande dei suoi follower

Luca Falbo, ex giocatore della Primavera della Lazio, dopo il ritiro di quest’estate ad Auronzo di Cadore con la prima squadra è andato in prestito alla Viterbese. Il giovane calciatore ha risposto ad alcune domande dei suoi follower su Instagram.

«L’impatto è stato bellissimo, è come una famiglia. Radu è quello con cui ho legato di più, Milinkovic è un fenomeno mentre Immobile un bomber vero. Il mio esordio? Bellissimo, un’emozione unica ed indimenticabile, ancora non ci credo. Il mio sogno? Giocare in Serie A».