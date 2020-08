Falbo : «Noi giovani qui per giocarci le nostre carte, mi trovo meglio come laterale ma posso adattarmi»

Luca Falbo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel.

Al termine della seduta pomeridiana, l’esterno biancoceleste Luca Falbo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel:

«Questa mattina ci siamo divertiti, abbiamo provato anche qualche tiro. Sto trovando spesso il gol e spero di dar seguito a questo trend, magari potrà essere lo stesso anche in gara ufficiale. Con Raul Moro ci siamo divertiti nel corso dell’ultimo allenamento pomeridiano, abbiamo lavorato sotto il punto di vista tecnico.

È stata una stagione fantastica: prima è arrivato il primo gol poi il debutto in Europa League ed il debutto in Serie A. Mi sentivo nella Playstation, ero in mezzo a tanti fenomeni. Mi sto divertendo e mi trovo bene, ho anche rinnovato il contratto e sono felice di questo rapporto con il Club. Spero di restare con la formazione biancoceleste, ma alla fine deciderà Simone Inzaghi.

Mi trovo bene come esterno o come mezz’ala, mi trovo meglio come laterale ma posso adattarmi a tante posizioni. L’importante è giocare, non conta il ruolo. Devo ringraziare mister Menichini perché è stato lui a spostarmi al centro del campo, effettuare questo spostamento mi ha aiutato molto nel mio percorso di crescita. Non potrò giocare la Youth League per una questione di età, ma voglio fare un grande augurio alla Lazio Primavera. Sono andato a trovare l’Under 19 prima che partissero per il ritiro, mi sembrano un bel gruppo e sono già uniti.

Dopo il lockdown siamo stati chiamati in prima squadra per fare numero a seguito di alcune defezioni. Ora siamo parte del gruppo a tutti gli effetti e noi giovani ci giocheremo le nostre carte per mettere in mostra il nostro valore. Rubo con gli occhi i pregi dei miei compagni di squadra e provo a riversare in campo quello che osservo».