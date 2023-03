Fabio Capello: «La Lazio è tatticamente ineccepibile». Ecco cosa ha detto l’ex allenatore della squadra di Sarri e non solo

In una lunga intervista al Corriere dello Sport Fabio Capello ha parlato delle squadre, come la Lazio, impegnate nella corsa alla Champions. Ecco le sue parole:

SARRI E MOURINHO– «Non mi tirate dentro la lotta tra giochisti e risultatisti. Nel calcio ha ragione chi fa i risultati. Sarri e Mourinho hanno ragione, entrambi »

LA PIù FORTE TRA LAZIO E ROMA– «Venerdì sera avrei detto Lazio, visto il successo di Napoli. Ieri avrei detto Roma. Le metto alla pari. La Roma è un osso durissimo, ti morde. La Lazio è tatticamente ineccepibile. In questo momento la forza di entrambe è la difesa. Roma e Lazio difendono meglio delle milanesi e continuo a pensare che questa sia la strada giusta per andare in Champions »