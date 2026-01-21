Fabiani, dal duro sfogo di Formello alla denuncia: «C’è stato qualcosa di molto grave!»

Fabiani, il direttore sportivo passa dalle parole ai fatti dopo le presunte intromissioni di mercato: cosa sta succedendo tra le mura di Formello

La vicenda che coinvolge Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, entra in una fase decisamente più delicata. Nelle ultime ore il dirigente biancoceleste è stato infatti fotografato all’ingresso della stazione dei Carabinieri di Trastevere, un passaggio che conferma come le tensioni emerse nei giorni scorsi non siano rimaste semplici dichiarazioni di circostanza.

Interpellato sul motivo della sua presenza presso le forze dell’ordine, Fabiani è stato chiaro, lasciando poco spazio alle interpretazioni.

DENUNCIA – «Di solito quando si viene qui ci sono due motivi: o perché si viene convocati, o perché si viene a sporgere denuncia, che è il mio caso».

Parole che confermano l’intenzione di procedere formalmente per chiarire una situazione ritenuta anomala. Alla successiva domanda, se il blitz fosse legato a motivi personali o all’attività professionale, la risposta è stata altrettanto netta.

CONTESTO – «Non sono qui per motivi personali».

Lazio Fabiani, il precedente sfogo e il riferimento alle intromissioni di mercato

Le dichiarazioni di oggi riportano inevitabilmente alla mente quanto lo stesso Fabiani aveva affermato nei giorni precedenti a Formello, durante uno sfogo che aveva già acceso i riflettori sull’ambiente laziale. Il dirigente aveva fatto riferimento a presunte interferenze nella trattativa che ha portato Taylor alla Lazio, parlando apertamente di fatti ritenuti gravi.

FORMELLO – «Presenterò una denuncia presso la Repubblica e la Figc per alcuni fatti strani. C’è stato qualcosa di molto grave. È ora di farla finita, io non sono ricattabile».

Un messaggio forte, che sottolinea la volontà del direttore sportivo di tutelare non solo la propria posizione, ma anche quella del club biancoceleste. Il riferimento alla FIGC lascia intendere che la questione potrebbe avere sviluppi anche sul piano sportivo, oltre che giudiziario.

Ora si attendono chiarimenti ufficiali sugli esiti della denuncia e sulle eventuali conseguenze. Il caso Lazio Fabiani resta aperto e promette di far discutere ancora, soprattutto se dovessero emergere nuovi dettagli sulle presunte intromissioni denunciate dal dirigente biancoceleste.

