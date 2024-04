Fabiani: «Stagione? Non ci sono giustificazioni. Potevamo fare molto meglio, ci siamo rovinati…». Le parole del Ds

Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani, è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Tra i temi toccati anche quello della stagione che non è stata tra le più semplici. Di seguito le sue parole.

STAGIONE– «Non ci sono giustificazioni. Noi potevamo fare molto molto meglio, ci siamo rovinati a inizio stagione dove abbiamo perso dei punti con squadre ‘abbordabili’. Abbiamo preso quel gap di 6/7 punti che in Serie A si fa fatica a recuperare. Noi ce la metteremo tutta per chiudere al meglio la stagione e salire la china. Credo che un po’ tutte le componenti che ruotano intorno alla Lazio debbano sforzarsi di non dire stupidaggini. Noi siamo a disposizione della Lazio: c’è un’area che risponde h24 a tutte le domande e questioni. Mi auguro che veramente tutti si attengano a quelle che sono le verità dei fatti».