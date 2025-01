Fabiani Lazio: «Il mercato è una partita di poker allargata: non devi mostrare agli altri le tue intenzioni; e a centrocampo...»

Fabiani Lazio, le parole del direttore sportivo sui rinforzi di calciomercato Lazio a centrocampo e le sue dichiarazioni prima ella Real Sociedad

Nella sua intervista al Corriere della Sera Angelo Fabiani è tornato sulle sue parole prima di Lazio Real Sociedad, quando prima della partita sul tema rinforzi a centrocampo aveva detto: «Centrocampista mancante? In panchina abbiamo qualche centrocampista di troppo». Di seguito le parole del ds biancoceleste.

PAROLE – «Il mercato è come una partita di poker allargata. Non sarò di certo io a svelare le intenzioni della società. Abbiamo il dovere di migliorarci di fronte alla possibilità di farlo, non di prendere tanto per farlo. Qualcuno arriverà».