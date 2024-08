Fabiani Lazio: «Il mercato NON É FINITO: è come il dio danaro, NON DORME MAI»

Le parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, sul calciomercato dei biancocelesti: «Non è finito, ma…»

Intervistato da Lazio Style Channel, Angelo Fabiani ha parlato così del calciomercato Lazio.

MERCATO – «Non è finito. Il mercato è come il dio danaro, non dorme mai. Va fatta una riflessione. Ci sono delle norme che impongono determinate azioni. La norma della lista non l’ho inventata io. In Europa addirittura devi levare un altro giocatore. Se faccio entrare due over ne devono uscire due. Chi esce? Zaccagni, Romagnoli, Isaksen, Tchaouna? Fare mercato è difficile. Si cercano giocatori 2003/04 perché non rientrano nella lista. Trovarli all’altezza è sempre più difficile. Quando la notizia va in giro sui social, arrivnao le squadre più grandi e se li prendono. Avevo individuato centrocampista del Metz (Camara, ndr). Come è apparso sui giornali è arrivato il Monaco e se l’è portato via. Sono costretto a non far uscire niente. Quando un nome viene accostato alla Lazio gli intermediari vanno a bussare alle porte di altri club. Non si può competere con i colossi del calcio che dietro a loro hanno multinazionali. A volte i club chiamano giornalisti e procuratori per far lievitare i costi. Bisogna sapere convivere con queste acque agitate. Se domani mattina Allodi torna in vita e si presenta nella Lazio per migliorare il marketing, Fabiani va fuori lista. Ci siamo capiti. Se possiamo migliorare lo facciamo».

