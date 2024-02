Fabiani e il discorso alla Lazio, spuntano nuovi retroscena: «Ammesso solo un risultato»

Fabiani e il discorso fatto alla Lazio in questi giorni per caricare la squadra dopo il momento complicato: i dettagli

Il Messaggero oggi in edicola riporta nuovi retroscena sul discorso di Fabiani alla Lazio di mercoledì, voluto dallo stesso direttore sportivo per caricare una squadra in un periodo non facile.

Solo a fine stagione «si tireranno le somme» e poi ancora, verso Cagliari, «È ammesso solo il ri- scatto con un unico risultato». E’ l’ultimo appello di una società che ora pretende i risultati.