Fabbian Lazio, sono tre i club in pole per il centrocampista del Bologna! Le novità sul mercato capitolino

Fabbian Laizo, sono rimaste in tre le squadre in corsa per aggiudicarsi il giocatore del Bologna: le ultime da Formello

Fabbian Lazio. Uno dei nomi cladi nel calciomercato Lazio estivo di quest’anno è sicuramente quello di Fabbian. Il centrocampista del Bologna ha disputato alcune stagioni molto importanti finendo così sotto la lente d’ingrandimento di diversi club europei.

Stando alle parole dell’esperto di mercato Nicolò Schira, su di lui in pole ci sarebbe un Club di Premier League, Fiorentina e proprio i biancocelesti. Staremo a vedere chi vincerà questo rush di mercato per il giocatore ex Inter (cui società verranno destinati ben 12 milioni).