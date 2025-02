Fabbian Lazio, Di Vaio: «Il giocatore non ci ha mai chiesto di andare via. Richieste? Rispondo così»

Fabbian Lazio, il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio ha parlato così delle richieste arrivate a gennaio per il centrocampista

Intervenuto in occasione della conferenza stampa di presentazione di Pedrola, il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio ha parlato delle richieste ricevute per Giovanni Fabbian, accostato anche al calciomercato Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Fabbian ha avuto tante richieste, ma il ragazzo non ha mai manifestato la volontà di andare via ed è un giocatore su cui noi facciamo affidamento. Nella prima parte ha giocato di più in Europa che in campionato, il tutto dovuto all’esplosione di Odgaard. Giovanni però non ci ha mai chiesto di andare via».