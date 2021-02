L’ex Morrison rivela: «Rubai gli scarpini di Rooney per far mangiare i miei»

L’ex centrocampista della Lazio Ravel Morrison ha parlato del suo passato al Manchester United: rivelato un divertente retroscena

Non molto fortunata la sua esperienza con la maglia della Lazio. Per lui solamente 8 presenze in 4 anni, un grande rimpianto vista la sua qualità tecnica. Stiamo parlando del centrocampista inglese Ravel Morrison. Su calciomercato.com, hanno riportato delle sue dichiarazioni sul suo passato al Manchester United.

Il giocatore ha rivelato: «Ovviamente il mio stipendio era quello di un calciatore delle giovanili, ero ancora un ragazzino. Rivendendo un paio di scarpini riuscivo a fare 250 sterline, se ne prendevo due ne avrei fatti 500. Così potevo portare la mia famiglia al ristorante cinese o a qualcosa di simile. Gli altri avevano 30 paia di scarpini. Io non volevo fare del male a nessuno, ma quando ho visto che a Rooney ne consegnavano venti o trenta paia alla volta, ho pensato di rubarne uno per mettere un po’ di cibo sul tavolo a casa mia; non sarebbe stato un problema».