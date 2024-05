Ex Lazio, Sarri valutato per QUELLA panchina: il Comandante potrebbe rimanere in Serie A. Le ultime sul futuro del tecnico

Thiago Motta sarebbe sempre più vicino alla panchina della Juventus. Dopo la splendida cavalcata con il Bologna fino alla Champions. Come riporta Il Corriere dello Sport, ora è una corsa a tre per il ruolo di guida tecnica del Bologna.

Piacciono in modo particolare Domenico Tedesco, ct del Belgio ex Lipsia, ma anche Palladino e Italiano. Valutazioni in corso, nelle prossime settimane la scelta. Decisamente più indietro Sarri. Il contatto avuto con l’ex Lazio si starebbe affievolendo, senza sparire del tutto. Non c’è stata l’unanimità tra i vertici del Bologna, ma sarebbe il tecnico ideale per la Champions.