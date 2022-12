Raul Moro, festeggiamenti con gli ex compagni biancocelesti – FOTO

Festeggiamenti per l’ex Lazio Raul Moro con alcuni suoi ex compagni in biancoceleste. Tutto testimoniato sui social

Festeggiamenti speciali e particolari per l’ex Lazio Raul Moro, ora in prestito alla Ternana, con alcuni suoi ex compagni in biancoceleste. Tutto testimoniato sui social network dei singoli calciatori.

Presenti Luis Alberto, Pedro, Patric e Luka Romero. Insomma, il giovane spagnolo ha festeggiato il suo compleanno con alcuni giocatori della squadra capitolina.