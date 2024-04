Ex Lazio, Miceli ricorda: «Esordio in Europa League? Un sogno. Seguo sempre i biancocelesti». Le parole del centrocampista

Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l’ex centrocampista della Lazio Alessio Miceli ha ricordato il periodo in biancoceleste. Queste le sue parole:

PAROLE – «L’esordio in Europa League con la Lazio, per altro la mia squadra del cuore, è stato il coronamento di un sogno, dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile capitolino, dove sono arrivato a otto anni: è stata un’emozione grandissima. Però mi sono servite tanto anche le esperienze in Serie C, sono maturato sotto il profilo mentale, perché è li che ho capito che dalle difficoltà si deve trarre cose positive.

Mi sono laureato in Scienze motorie e ora sto studiando psicologia, anche questo è stato uno step ulteriore per vedere le cose con nuove prospettive. Inzaghi, e con lui tutto il suo staff, ha segnato una tappa importante della mia carriera, mi ha portato dalla Primavera alla prima squadra, mostrandosi sempre non solo un ottimo tecnico ma anche una grande persona. Sul piano calcistico, i risultati certificano il suo lavoro, ma per come comunica e per come allena si vedeva che avrebbe avuto una carriera importante.

Seguo sempre la Lazio. Ha passato un momento di confusione ma ora è in ripresa, spero possano cambiare le cose, ma si deve tener conto che i momenti altalenanti capitano nel calcio. Credo però che Tudor giusto il tecnico giusto per uno step avanti e anche per i giovani, il fatto che la Primavera stia facendo bene è importante anche per la prima squadra, il connubio funziona sempre, e i giovani possono essere una grande risorsa. All’estero ho conosciuto meglio il progetto Seconde Squadre, e credo siano davvero formative, mi sarebbe piaciuto averle ai miei tempi».