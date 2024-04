Ex Lazio, Impallomeni su Sarri: «Non ce lo vedo proprio ad allenare il Milan» Il pensiero dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ha parlato delle voci che vedrebbero l’ex Lazio, Maurizio Sarri, come allenatore del Milan:

«È stimato, perché ho sentito anche di altre richieste dall’estero. Non ce lo vedo proprio caratterialmente al Milan, lo vedo più per un ambiente come Firenze. Al Milan non ce lo vedo proprio»