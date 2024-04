Ex Lazio, Correa torna in Serie A? La situazione dell’attaccante del Marsiglia che può tornare a giocare in Italia

L’ex attaccante della Lazio Joaquin Correa non sta avendo la miglior stagione della sua carriera con la maglia del Marsiglia. Per questo motivo, il club francese non sarebbe intenzionato a riscattarlo dall’Inter.

Infatti, il diritto di riscatto dal club nerazzurro diventerà obbligo solo nel caso in cui il Marsiglia si qualifichi in Champions League. Ad oggi, l’unico modo per centrare la qualificazione nella massima competizione europea è vincere l’Europa League.