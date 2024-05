Ex Lazio, Conceicao sempre più vicino alla panchina del Milan? La situazione. Le ULTIME sul futuro dell’allenatore

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro dell’ex Lazio Sergio Conceicao, tra i nomi più caldi per la panchina del Milan in vista della prossima stagione.

Secondo quanto si apprende dal quotidiano Jorge Mendes continua a spingere il tecnico verso i rossoneri, ma pare che in via Aldo Rossi non ci sia piena convergenza sul suo nome. Potrebbe non essere lui dunque il tecnico giusto per sostituire Pioli.