Eurorivali Lazio, terremoto in casa Atletico: Simeone pronto a privarsi di un big

Un fulmine a ciel sereno arriva da casa dell’Atletico Madrid, gli eurorivali della Lazio guidati da Simeone sono pronti a privarsi di un big

Atletico Madrid e Lazio occupano in questo momento rispettivamente la prima e la seconda posizione del gruppo E di Champions League. A tal proposito molto per determinare chi strapperà un pass verso gli ottavi della competizione nel girone, dipenderà proprio dall’incontro tra le due compagini il prossimo 13 dicembre in Spagna.

Tra le file della squadra di Simeone però, potrebbero essere in arrivo importanti novità. Come riportato questa sera da SportItalia infatti, salvo clamorosi colpi di scena El Cholo potrebbe essere pronto a privarsi di Memphis Depay. L’olandese è da tempo martoriato da noie muscolari e, si legge, in attesa di una cessione il suo posto è ormai ai margini del club.