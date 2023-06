Europeo Under 21, la Spagna stravince contro la Romania: la gara di Gila

Europeo Under 21, termina 3-0 per la Spagna la gara valevole per il torneo di categoria: la partita del biancoceleste

Termina 3-0 la sfida tra Spagna e Romania valevole per l’europeo Under 21, a decidere il match sono state le reti siglate da Baena, Miranda e Sergio Gomez. Per quanto riguarda Gila, il biancoceleste è stato convocato per la partita ma non ha giocato per tutti i novanta minuti, e punta alla gara contro la Croazia.