Europa League, per la Lazio QUATTRO ESORDIENTI: prima gara europea

Tanti esordienti in casa Lazio nella prima gara stagionale di Europa League, sono in quattro alla prima europea

Una Lazio con quattro esordienti quella che scenderà in campo questa sera ad Amburgo contro la Dinamo Kiev. Una trequarti alla prima gara europea della propria carriera: Tchaouna (2003), Dele-Bashiru (2001) e Noslin (1999). Davanti a loro e alle proprie spalle avranno invece due dei giocatori con maggiore esperienza in campo internazionale, Pedro in primis e Vecino.

Il quarto esordiente della serata sarà il mister Marco Baroni. Il tecnico della Lazio è al primo appuntamento europeo ed ha sottolineato in conferenza come l’Europa League non sarà assolutamente un peso ma una competizione da onorare in tutto e per tutto.