Europa League, le rivali della Lazio: tutti i risultati

Il girone della Lazio in Europa League conta Marsiglia, Galatasaray e Lokomotiv Mosca, ecco come stanno andando le avversarie biancocelesti

Le avversarie della Lazio in Europa League non hanno vissuto un weekend da ricordare, esattamente come la compagine biancoceleste, reduce da una sconfitta piuttosto amara contro una modesta Juventus. La Lokomotiv perde 2 a 1 in casa contro l’Akhmat, cedendo il passo agli avversari dinanzi ai propri tifosi.

Ospiti che vanno in vantaggio al 36° minuto con Utkin, col raddoppio che arriva al 58° con la rete di Poljarus. A nulla serve la rete segnata dalla Lokomotiv con Lisakovic. Destino identico per il Galatasaray, che perde amaramente il derby contro il Fenerbache , nonostante il vantaggio iniziale firmato da Aktürkoğlu. Gli ospini trovano il pareggio già nella prima frazione, con la rete di Mesut Ozil, e chiudono il match con una vittoria all’ultimo respiro, al 94°, con Miguel Crespo.

Momentaneamente sospesa la gara tra Marsiglia e Lione, per comportamento violento da parte degli spettatori.