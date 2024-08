Sorteggi Europa League Lazio STREAMING LIVE e DIRETTA TV: come seguire l’evento

Sorteggi Europa League Lazio streaming LIVE e diretta TV: ecco come seguire l’evento che interessa il popolo biancoceleste

Nella giornata di oggi, alle ore 13, al Grimaldi Forum di Montecarlo andranno in scena i sorteggi della prima fase di Europa League, che interessano da vicino anche la Lazio, inserita in prima fascia.

Diverse scelte per seguire live l’evento, che sarà trasmesso da Sky Sport 24 in TV, mentre per lo streaming si può usufruire dell’app SkyGo o l’on demand di NOW.