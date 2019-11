Europa League, il Celtic è partito alla volta di Roma – FOTO

Il Celtic si è imbarcato pochi minuti fa dall’aereoporto di Glasgow alla volta della Capitale. Nel tardo pomeriggio gli scozzesi raggiungeranno Roma

Partita cruciale per il cammino delle due squadre quella che domani alle 18:55 si svolgerà allo stadio Olimpico di Roma. La Lazio necessita di punti contro il Celtic, capolista del girone a 7 punti. Gli scozzesi come riporta il loro account ufficiale di Twitter, sono partiti alla volta di Roma e arriveranno in serata nella Capitale. Di seguito tutte le foto: