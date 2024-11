Europa League, questa sera Baroni può eguagliare il record di Inzaghi: ecco quale

Europa League, questa sera Marco Baroni mira alla quarta vittoria nella competizione: in caso di vittoria eguaglierebbe il record di Inzaghi

Questa sera con il Porto la Lazio cerca la sua quarta vittoria consecutiva in Europa League per confermare il primo posto del girone unico. Al momento la squadra gira a punteggio pieno, dopo le vittoria contro Dinamo Kiev, Nizza e Twente, a pari punti con Tottenham e Anderlecht, ma con una migliore differenza reti.

In caso di vittoria, come riportato dall’edizione capitolina del Corriere della Sera, Baroni questa sera potrebbe eguagliare il record Inzaghi di vincere le prime quattro partite della competizione: il tecnico attualmente all’Inter ci riuscì nella stagione 2017/18, con le vittorie contro Witesse, Zulte Waregem e il doppio successo come Nizza, vittima preferita a questo punto dei biancocelesti in Coppa.