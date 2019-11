Euro 2020, Petkovic: «Torno volentieri a Roma, Italia? Favorita!»

Euro 2020, le parole del tecnico della Svizzera, ex allenatore biancoceleste, a margine del sorteggio

Bucarest ha emesso il suo verdetto. L’Italia è nel Gruppo A e sfiderà Svizzera, Turchia e Galles. Ecco le parole del tecnico degli elvetici Petkovic ai microfoni di Sky Sport.

«Ho detto che mi sarebbe piaciuto avere l’Italia e che all’Italia piace molto giocare contro di noi. Da Baku dovremo valutare l’Italia ha avuto fortuna perché ha pescato tre avversari che dovranno lottare per la seconda posizione. La mentalità che Roberto ha dato alla squadra e poi quando si vince si prende l’attitudine a vincere. I giocatori sono giovani come da noi e sicuramente è una bella squadra. L’Italia è una delle candidate a vincere l’Europeo gioca tre volte in casa ma sarà tutto da vedere, può girare tutto bene o storto. Non sarà neanche facile giocare contro gli altri avversari. Sicuramente siamo una squadra promettente, abbiamo cambiato tanto. Il nostro problema è che non giocano tutti nelle loro squadre spero di arrivare nella forma migliore alla prima partita. Torno ben volentieri a Roma. Ho detto a Mancini in bocca al lupo, sa che lui è il favorito».