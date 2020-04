eSport United per l’Italia, i blu portano a casa la rivincita

Su Sky Sport va in onda il secondo atto della sfida virtuale tra i campioni della Serie A e non solo: arriva la rivincita della squadra blu

Dopo la vittoria della squadra bianca, capitanata da Immobile, a Pasquetta, Sky Sport ha deciso di riproporre l’eSport United per l’Italia: evento in cui i campioni della Serie A si sfidano sulla Playstation.

PARLANO I CAPITANI – Nel post gara hanno parlato i capitani delle due squadre. Immobile: «Ci sto alla bella. La nostra squadra è umile anche nelle dichiarazioni. Stringiamo la mano ai vincitori e ci ricompattiamo per la finalissima». Totti risponde: «Non so se gli daremo la rivincita, faremo un summit e poi ve lo comunicheremo (ride ndr)». Le squadre si dovrebbero affrontare nuovamente per l’atto conclusivo.

TERZA SFIDA – L’atto finale si conclude con il 4-3 per la squadra blu ed il risultato totale vede il team capitanato da Totti trionfare per 10-9.

SECONDA SFIDA – Il secondo match è andato ai blu, con il risultato di 3-0. Il complessivo pareggio porta a giocare la terza e definitiva partita.

PRIMA SFIDA – La prima sfida è stata vinta dalla squadra bianca per 3-6. Il capitano Immobile ha partecipato attivamente alla vittoria con una rete.

Le formazioni sono:

Squadra blu (4-3-2-1): Iperzenit; Mandragora, Veloso, Lezzerini; Orsolini, Lezzerini, Bertolacci; Cassano, Totti; Petagna.

Squadra bianca (4-4-2): Ezetto; Pisacane, Gollini, Materazzi, Donati; Cerci, Masina, Quintero, Lasagna; Simeone, Immobile.