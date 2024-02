Esonero Sarri, Lotito ha deciso questa cosa: cosa filtra sul futuro del tecnico. Ultime

Esonero Sarri, Claudio Lotito è deciso a non sollevare il tecnico dall’incarico ma si attende risposte immediate: la situazione

Come riportato dal Corriere dello Sport, nonostante la posizione di Maurizio Sarri sia in bilico dopo gli ultimi risultati negativi, Claudio Lotito, patron della Lazio, ha deciso di non esonerare il tecnico toscano.

Il presidente tendenzialmente non ama i ribaltoni a stagione in corso preferendo tirare le somme a fine stagione. Per questo è stata già nelle settimane scorse scartata la candidatura di Igor Tudor ma è anche, o forse soprattutto, il contratto fino al 2025 da 4 milioni di euro netti a frenare ogni possibile pensiero di addio. Lotito non vuole regalare 10 milioni lordi ad un tecnico esonerato, Sarri dal canto suo non si dimetterà. Si spera dunque nella svolta già a partire dalla prossima gara col Cagliari. Oggi, nel giorno di riposo della squadra, possibile confronto fra i due. Serve una svolta.